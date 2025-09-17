Ağustosta 215 bin 130 aracın trafiğe kaydı yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos 2025’e ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, Ağustos ayında 215 bin 130 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Kaydı yapılan araçların yüzde 44,1’i otomobil, yüzde 43,9’u motosiklet, yüzde 8’i kamyonet, yüzde 1,5’i traktör, yüzde 1,4’ü kamyon, yüzde 0,7’si minibüs, yüzde 0,3’ü otobüs ve yüzde 0,1’i özel amaçlı taşıtlardan oluştu.

AYLIK VE YILLIK DEĞİŞİM

Bir önceki aya göre toplam araç kaydı yüzde 16,4 azaldı. Bu dönemde yalnızca otobüs (yüzde 18,5) ve minibüs (yüzde 13,4) kayıtlarında artış görülürken; özel amaçlı taşıt (eksi yüzde 64,2), kamyonet (eksi yüzde 38,4), motosiklet (eksi yüzde 17,1), kamyon (eksi yüzde 13,8), otomobil (eksi yüzde 10,7) ve traktör (eksi yüzde 4,9) düşüş gösterdi.

Geçen yılın aynı ayına kıyasla ise toplam taşıt kaydı yüzde 1,8 arttı. Otomobil kayıtları yüzde 43,5 artışla öne çıkarken; traktör, özel amaçlı taşıt, otobüs, motosiklet, kamyon, kamyonet ve minibüs kayıtlarında gerileme yaşandı.

TOPLAM ARAÇ SAYISI 32,8 MİLYONA ULAŞTI

Ağustos sonu itibarıyla trafikteki toplam araç sayısı 32 milyon 828 bin 821 oldu. Bu araçların yüzde 51,6’sı otomobil, yüzde 20,9’u motosiklet, yüzde 14,8’i kamyonet, yüzde 7’si traktör, yüzde 3,1’i kamyon, yüzde 1,6’sı minibüs, yüzde 0,7’si otobüs ve yüzde 0,3’ü özel amaçlı taşıtlardan oluştu. Aynı ay içinde 985 bin 244 taşıtın devri yapıldı; devirlerin yüzde 67’sini otomobiller oluşturdu.

OTOMOBİL KAYITLARINDA MARKALARIN PAYI

Ağustos ayında 94 bin 989 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Marka paylarında ilk sıraları yüzde 12,7 ile Renault, yüzde 7,4 ile Fiat, yüzde 6,7 ile Volkswagen ve yüzde 6,5 ile Hyundai aldı. Toyota (yüzde 6,3), BYD (yüzde 5,2), Citroen (yüzde 4,4), Peugeot (yüzde 4,3), Opel (yüzde 4,1) ve Mercedes-Benz (yüzde 3,5) diğer öne çıkan markalar arasında yer aldı.

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİ SONUÇLARI

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 azalarak 1 milyon 562 bin 342 oldu. Bu süreçte trafikten kaydı silinen araç sayısı yüzde 72,4 artışla 33 bin 837’ye yükseldi. Böylece trafikteki toplam araç sayısı 1 milyon 528 bin 505 adet artış gösterdi.

YAKIT TÜRLERİ VE MOTOR HACİMLERİ

Yılın ilk sekiz ayında kaydı yapılan otomobillerin yüzde 45,4’ü benzinli, yüzde 26,8’i hibrit, yüzde 17,6’sı elektrikli, yüzde 9,2’si dizel ve yüzde 1’i LPG’li oldu. Ağustos sonu itibarıyla trafikteki 16,9 milyon otomobilin ise yüzde 33,1’i dizel, yüzde 30,7’si LPG, yüzde 30,7’si benzin, yüzde 3,4’ü hibrit ve yüzde 1,8’i elektrikli.

Motor hacimlerinde ise yeni kayıtların yüzde 29,3’ü 1300 cc ve altı, yüzde 23,6’sı 1401-1500 cc aralığında gerçekleşti.

GRİ ARAÇLARA İLGİ YÜKSEK

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 40,2’si gri, yüzde 24,4’ü beyaz, yüzde 13,9’u siyah ve yüzde 11,6’sı mavi renkte oldu. Daha az tercih edilen renkler arasında yeşil (yüzde 4,4), kırmızı (yüzde 3,9), sarı, kahverengi, turuncu ve diğer tonlar yer aldı.