Ağustosta da gazeteciler darbedildi, baskıya uğradı

Haber Merkezi

DFG Ağustos Hak İhlalleri Raporu’na göre, 2 gazeteci kötü muameleye maruz kaldı, 6 gazeteci tehdit edildi, 2 gazeteci saldırıya uğradı, 1 gazetecinin haber takibi engellendi. Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Ağustos Ayı Hak İhlalleri Raporu'nu açıkladı.

Rapora göre; Ağustos ayında 2 gazeteci kötü muamele maruz kaldı, 6 gazeteci tehdit edildi, 2 gazeteci saldırıya uğradı, 1 gazetecinin haber takibi engellendi. Gazeteciler hakkında açılan dava ve soruşturmalara da yer verilen rapora göre; 3 gazeteci hakkında soruşturma, 4 gazeteci hakkında dava açıldı, 1 gazeteciye yargılandığı davada 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

35 gazetecinin hala cezaevinde olduğu belirtilen raporda, 16 gazetecinin işsiz kaldığı, 3 programa Radyo ve Televizyon Üst Kurumu (RTÜK) tarafından durdurma ve 2 kanala da idari para cezası verildiği kaydedildi. Ağustos ayında 10 tane de yayın yasağı kararı verildiği vurgulanan raporda, 6 internet sitesi kapatılırken, 401 habere erişim engeli, 88 sosyal medya içeriğine erişim engeli getirildiği belirtildi.