Ağustos’u grev dalgası vuracak: Emeğin sabrı taştı

BirGün / ANKARA

Ülke Ağustos'a grev dalgasıyla giriyor. Yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tıkandı, hükümetin verdiği zam teklifi geri çekildi, grev kararı alındı. Yıllar sonra ilk kez grevi masaya koyan Türk-İş, Ağustos itibarıyla onlarca kamu işyerinde işçilerin greve çıkacağını ilan etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıkladığı son teklifte, işçilere ilk altı ay için yüzde 24 zam, devamındaki dönemlerde ise gerçekleşen enflasyon oranında artış önerilmişti. Sendikalarca ılımlı yaklaşılan teklif daha sonra geri çekildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın zamma itiraz ettiği ileri sürülürken resmi bir açıklama yapılmaksızın ikinci 6 ay için oran yüzde 11’e düşürüldü. Bu adım, hem sendikal çevrelerde hem de işçi tabanında büyük tepkiyle karşılandı. Dün akşam saatlerinde Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) kamu işçisinin sözleşme görüşmelerinde resmi teklifini yaptı. Yapılan açıklamada kamu işverenlerinin resmi teklifi beklendiği gibi ilk altı ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11, üçüncü altı 6 için yüzde 10 ve dördüncü 6 ay için yüzde 6 zam oldu.

Türk-İş bugün işçilerle birlikte yapılacak basın açıklamasında hükümetin verdiği teklifi daha sonra nasıl geri çektiğini belgeleriyle birlikte kamuoyuna açıklayacak. Eğer uzlaşma sağlanmazsa Türk-İş ve bağlı sendikalar Ankara Güvenpark'ta oturma eylemi yapmayı da gündemine aldı.

Grev kararlarının ilan edilmesiyle birçok işyeri Ağustos ayının ilk haftasında greve çıkacak. 1 Ağustos’ta Eti Maden’de 2 bin 100 işçi, 2 Ağustos’ta Zonguldak’taki 7 bin 800 maden işçisi greve çıkacak. Ayrıca Yol-İş’in örgütlü olduğu 486 işyerinde de grev ilan edildi. Enerji iş kolunda örgütlü TES-İş de DSİ ve bağlı işyerlerinde grev ilanları asıldı. 7 Ağustos’ta ODTÜ işçileri greve çıkmaya hazırlanırken 8 Ağustos’tan itibaren de Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı işyerlerinde greve gidilecek.

TES-İş’ten yapılan açıklamada “Toplu pazarlık sürecine sendikaların gösterdiği özeni, hassasiyeti ve ciddiyeti Hükümetin de göstermesini bekliyoruz” denildi. Sunulan teklifin aşağı çekilmesinin emekçileri yaşanan hayat pahalılığı karşısında yoksulluğa mahkûm etmek olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “İşkolumuzda grev yasağı dışında kalan DSİ ve bağlı işyerlerimiz için 28 Temmuz tarihinde grev kararı alınmıştır. Alın terimizin karşılığı olan insanca bir yaşam ücreti için talep ettiğimiz zammı alabilmiş değiliz.”