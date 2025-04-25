AHESEN Genel Başkanı Ahmet Kandemir’den kritik uyarı: “ASM’ler alarm veriyor!”

Aile Hekimleri Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, aile sağlığı merkezlerinin depreme hazır olmadığını söyledi.

23 Nisan 2025 tarihinde İstanbul’da yaşanan depremin ardından Valilik, kamu hizmetlerini iki gün süreyle idari izinli sayılırken Aile Hekimliği Çalışanları bu kararın dışında bırakıldı.

Riskli binalarda bulunan Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) açık bırakıldı ve hizmetin devam etmesi istendi. Oysa aynı süreçte AFAD, İBB ve Valilik, vatandaşlara binalara girmemeleri ve güvenli alanlarda beklemeleri yönünde çağrıda bulundu.

APARTMAN ALTLARINDA, OTOPARKLARDA ASM OLUR MU?

AHESEN Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, İstanbul’daki ASM’lerin büyük kısmının apartman altı, otopark, cami altı gibi alanlarda bulunduğunu belirterek, bu yapıların depreme karşı dayanıksız olduğunu vurguladı. “Deprem riski altındaki binalarda sağlık hizmeti vermek hem çalışanların hem de vatandaşların hayatını tehlikeye atıyor” dedi.

AHESEN Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir

VERİLER KORKUTUYOR: ASM’LERİN % 89’U TEST EDİLMEMİŞ!

Dr. Kandemir'in paylaştığı verilere göre İstanbul genelinde hizmet veren 1000’in üzerindeki ASM’nin yüzde 32'si 1999 öncesi yapılarda, yüzde 89'u ise depreme dayanıklılık testi yapılmamış binalarda faaliyet gösteriyor.



Dr. Kandemir, “Her mahallede bulunan bu kritik merkezler, büyük İstanbul depremi geldiğinde ilk müdahale noktaları olacak. Ama kendileri ayakta kalamayacak durumda,” diyerek acil müdahale çağrısında bulundu.

SANAL ASM’LER KISITLI İMKANLARLA KURULAN RİSKLİ SAĞLIK ÜNİTELERİ

ASM’lerin yaklaşık %30’u kamu binası dahi değil. Kiralanan dükkanlar, apartman daireleri, otoparklar gibi mekânlarda kendi olanaklarıyla oluşturulmuş ‘sanal ASM’ler’ sağlık hizmeti sunmaya çalışıyor. Yangın çıkışı olmayan, acil toplanma alanı bulunmayan bu yerler afet anında kullanılamaz hale gelebilir.

Depremde Aşılama ve Malzeme Tedariki Kesintiye Uğrayabilir

Dr. Kandemir, aşılama hizmetlerinin aksamaması gerektiğini ve tetanos gibi kritik aşıların ulaşılabilirliğinin hayati olduğunu belirtti, “Deprem sonrası oluşacak lojistik problemler nedeniyle, sağlık malzemelerine erişim için ASM’lerin ayakta kalması şart,” diye konuştu.

“Güçlendirme Şart, Tatbikat Zorunlu Olmalı”

AHESEN Başkanı Kandemir’in önerileri arasında şunlar yer alıyor:

Mevcut ASM’lerin depreme dayanıklılığı ivedilikle tespit edilmeli

Uygun olanlar devlet eliyle güçlendirilmeli

Yeni ASM binaları kamu tarafından ve afet planlamasına uygun şekilde inşa edilmeli

ASM personeline düzenli afet eğitimi verilmeli, her ASM’de yılda en az bir deprem tatbikatı yapılmalı

“İKİ YIL ÖNCE UYARMIŞTIK, HÂLÂ ADIM ATILMADI”

AHESEN Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir; “Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat Depremi acı tecrübelerle doluydu. O zamanda çağrıda bulunduk. Ancak adım atılmadı. İstanbul özelinde ama aslında Türkiye genelinde bu konu bir milli seferberlik olarak ele alınmalı,” diyen Kandemir, afetlere dayanıklı, güvenli ve ulaşılabilir ASM’lerin inşasının gecikmeden başlatılması gerektiğini söyledi.