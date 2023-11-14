Ahır yangınında 50 koyun öldü

Tokat’ta ahırda çıkan yangında 50 koyun öldü, 110 koyun ise kurtarıldı.

Merkeze bağlı Ormanbeyli köyünde Hüseyin Saka’ya ait ahırda saat 05.00 sıralarında yangın çıktı.

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Tokat Belediyesi itfaiyesi sevk edildi.

Koyunlardan 110’u hayvan sahiplerinin kendi çabasıyla kurtarıldı.

Saman, ot ve hayvan yemlerinin de alev aldığı yangın iş makinesi ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangında içeride mahsur kalan 50 koyun öldü.