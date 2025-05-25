Ahırda çıkan yangın paniğe neden oldu

Yozgat’ta çıkan ahır yangını paniğe neden oldu.

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Peyniryemez Köyünde bir ahırda yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre ahırın çevresinde yapılan temizlik esnasında aniden çıkan rüzgardan dolayı yangın meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine Sorgun Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına hızlıca müdahale ederek büyümeden söndürdü.

Yangında ölen veya yaralanan olmazken ahır kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.