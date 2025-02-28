Ahırda çıkan yangın söndürüldü

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde ahırda çıkan yangın büyümeden itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki çevreyolu yakınlarında yaşandı. İddiaya göre ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden besici, hayvanları dışarı çıkarttıktan sonra durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.