Ahırda çocuğa şiddet ve tehdit: Sosyal medya paylaşımının ardından yeniden gözaltı

Mardin'de güvercinlerini çaldığını iddia ettiği 17 yaşındaki çocuğu ahıra götürüp darbettiği ve köpekle korkuttuğu tespit edilen şüpheli yeniden gözaltına alındı.

Olay, Savur ilçesi kırsal Harmantepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, köyde babasıyla yaşayan 17 yaşındaki erkek çocuğu, güvercinlerini çaldığını öne süren kişi tarafından ahıra götürüldü.

Şüpheli, güvercinlerin yerini söylemesi için darbettiği çocuğun kıyafetlerini çıkardı. Şüpheli daha sonra ahıra getirdiği köpeği çocuğun üzerine salmakla tehdit etti. Bir süre sonra serbest bırakılan çocuğun şikayetiyle şüpheli gözaltına alındı.

Çocuğun, aldığı tehditler nedeniyle şikayetini geri çektiği öne sürüldü. Şüpheli ise serbest bırakıldı.

ANNESİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Ailesinden ayrı yaşayan çocuğun annesi, oğluna ulaşamadığını ve babası tarafından görüşmesinin engellendiğini ve can güvenliğinden endişe ettiğini belirterek, şiddet anlarına ait görüntüleri sosyal medyada, "Şikayetin geri çekilmesi işkenceyi meşru kılmaz. Yetkililerin videoyu delil kabul ederek derhal harekete geçmesini istiyorum" notuyla paylaştı.

Görüntülerin medyada yer alması üzerine şüpheli, yeniden gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.