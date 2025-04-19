Ahırın yıkılması sonucu korku yaşayıp kaçan buzağı 8 aydır eve dönmüyor

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde ahırın yıkılmasıyla korku yaşayıp kaçan buzağı 8 aydır evine dönmüyor.

Merkez Sur ilçesinin kırsal Erimli Mahallesi’nde 2024 yılı Temmuz ayında doğup Eylül ayında ahırın yıkılması esnasında korku ve panik geçiren buzağı, çevresindekileri tekmeleyip kaçmaya başladı. O günden itibaren yakalama çalışması yapan sahibi Sıdıka Kut (85) ve yakınları, firari buzağıyı yakalayamadı. Mahalle muhtarının başvurusu ile belediyeden uzman ekipler de yakalama çalışmalarında başarısız olunca buzağıyı uyuşturmak için muhtara tabanca verilip zimmetlendi.

Mahalleli ve buzağının sahibi, yaklaşık 8 aydır arazide yaşayan buzağının yakalanmasını bekliyor.

Buzağının sahibinin yakını Şaban Kut, son bu kerpiç ahır kaldığını, kerpiç ahır içindeki hayvan 2 aylık hiç dışarı çıkmadığını söyledi.

Üstüne gittiğini belirten Kut, "Bana böyle bir baktı, bana bir vurdu ben aniden pert. Ondan sonra dışarı çıktı. Bu hayvan o günden beri bu hayvan Dicle kenarında artık yabancı olmuş. Bu hayvan çok korkmuş, tam şu anda 8 aydır bu hayvan dışarıda. Üzerinden bir kış geçti. Buğdaylar bile yoktu, hiçbir şey yoktu. Bak buğdaylar için biçer gelecek. Yine o hayvan yine dışarıda yine dışarıda" dedi.

İnsanları hiçbir zaman sevmediğini, gördüğü zaman kaçtığını ifade eden Kut, "Çakalı olsun, kurt olsun, domuz olsun, kimsenin yanına gitmiyor. İmkansız kendi kendine şu anda Dicle Nehri kenarında kimseyi yaklaştırmıyor kendine. Allah vermiş ona, Dicle Nehri kenarında suyu çok. Öyle bir olmuş ki sen bir gör maşallah müthiş bir hayvan olmuş" diye konuştu.

Geçen gün giderken 5 tane köpek saldırdığını, 5 köpek içinden buzağıyı çıkardığını aktaran Kut, "O köpek de ondan kaçtı. Gidiyorum buluyorum onu. Elimde devletin verdiği bayıltma tabancasıyla tam vuracağım diyelim ki bunun mesafesi 10 metre ya da 20 metredir. Bir türlü vuramıyorum. Beni gördüğü zaman kaçıyor gidiyor" şeklinde konuştu.

Muhtarın telefon ettiğini kaydeden Kut, "Gerekli merciler geldiler. Silahı muhtarımıza teslime ettiler. İmza attılar. Şu anda bize vermişler. Bize gerekeni gidiyoruz koşturuyoruz peşindeyiz. Elimizden ne gelse biz yapıyoruz ama bir türlü yakalayamıyoruz. Gittiği zaman mücadele ediyoruz. Ödül amcamın çocukları biliyor. Ödül kutunun içindir saklıdır ben onu bilmiyorum. Ne olduğunu bilmiyorum" ifadelerinde bulundu.