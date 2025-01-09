Ahlaki ve siyasi çöküşe sinematografik bir bakış

Kültür Sanat Servisi

Othon Cinema, Filipinli usta yönetmen Lav Diaz’ın imzasını taşıyan 2013 yapımı "Norte, the End of History" adlı filmi, sinemaseverlerle buluşturuyor. Film, 18 Ocak Cumartesi günü saat 18.00’de Beyoğlu’ndaki Atlas 1948 Sineması’nda sinema seyircisinin karşısına çıkarılacak.

Siyasi ve toplumsal sorunları derinlemesine işleyen film, bir adamın cinayet suçlamasıyla haksız yere hapse atılmasını ve gerçek katilin özgürce dolaşmasını konu alıyor. Katil, ülkesiyle ilgili sürekli ihanet ve kayıtsızlık döngüsünden bıkmış, hayal kırıklığına uğramış bir entelektüeldir.

Hapisteki mahkûm ise burada yaşamını daha katlanılabilir bulmaya başlar; özellikle de içinde gizemli bir şeyler keşfettiğinde. Dostoyevski’nin Suç ve Ceza eserinden ilham alan "Norte, the End of History", Fabian adlı karakterin ahlaki çöküşünü anlatan derin bir hikâye sunuyor.