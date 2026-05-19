Ahlat-Malazgirt kara yolu ulaşıma kapatıldı

Zemin kayması sonucu zarar gören Ahlat-Malazgirt kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Güncel
  • 19.05.2026 15:20
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA
Zemini kayan Ahlat-Malazgirt kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Yoğun yağış nedeniyle Bitlis'in Ahlat ilçesi ile Muş'un Malazgirt ilçelerini bağlayan kara yolunun bazı bölgelerinde zemin kayması oldu.

Kullanılamaz hale gelen yol, Karayolları ekiplerince ulaşıma kapatıldı.

Bölgede yaşayan Necdet Adıgüzel, yağışlar sonucu yolun zarar gördüğünü söyledi.

Yolun onarılmasını isteyen Adıgüzel, "Başka güzergahı kullandığımızda yolumuz 70-80 kilometre uzuyor. Onun için bu yolu kullanıyoruz. Yolun yapılmasını talep ediyoruz" dedi.

