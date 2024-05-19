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Ahlatcı Çorum FK, play-off 2. tur ilk maçında yarın Bodrumspor'u konuk edecek

Ajans Haberleri
  • 19.05.2024 11:19
  • Giriş: 19.05.2024 11:19
  • Güncelleme: 19.05.2024 11:19
Kaynak: AA
Ahlatcı Çorum FK, play-off 2. tur ilk maçında yarın Bodrumspor'u konuk edecek

Trendyol 1. Lig play-off 2. tur ilk maçında Ahlatcı Çorum FK, yarın sahasında Bodrumspor ile karşılaşacak.

Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Atakan Cangöz, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Müsabakanın rövanşı 24 Mayıs Cuma günü Bodrum'da oynanacak.

Turu geçen takım, Süper Lig'e çıkmak için play-off finalinde Sakaryaspor ile karşılaşacak.

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