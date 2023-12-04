Ahlatcı Çorum FK, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 6 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde, kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından taktik çalışma gerçekleştirdi.

Antrenmana sakatlığı devam eden Arda katılmazken, Adanaspor maçında sakatlanan Geraldo ise fizyoterapist eşliğinde hafif çalışma yaptı.

Özbalta, AA muhabirine, zorlu maçta iyi bir futbol ortaya koymak için hazırlandıklarını söyledi.

Süper Lig'de görev aldığı dönemde Trabzonspor ile karşı karşıya geldiğini belirten Özbalta, rakibin, geçmişi şampiyonluklarla dolu güçlü bir takım olduğunu kaydetti.

Trabzonspor maçını önemsediğini vurgulayan Özbalta, "Çarşamba günü önemli bir müsabakaya çıkacağız. Maça çıkıp iyi şeyler yapmak istiyoruz. Bazı organizasyonlarımızı sahada yerine getirmek istiyoruz." dedi.

Ahlatcı Çorum FK'nin teknik direktörü olarak ligde 3. kez maça çıktığını hatırlatan Özbalta, "Ligde 3. maçımızı oynadık, gelişim sürecimiz devam ediyor. Oyuncularımız bizi dikkatli dinliyor ve gelişiyorlar. Bunun üzerine tutku ve coşku koyuyorlar. Bu anlamda takımımdan memnunum." diye konuştu.

Özbalta, çarşamba günü maçta amaçlarının ortaya iyi bir oyun ve iyi mücadele koymak olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Oyun artık iki yönlü oynanan bir oyun. Hem takım savunmasını iyi yapabilmelisiniz, hem de hücumda belli bir şablonunuz olmalı, belli resimleri çıkarabilmelisiniz. Avrupa futbolu artık bunu gerektiriyor. Biz de bunun üzerinde çalışmalarımıza teorik ve pratik olarak yoğun şekilde devam ediyoruz. İnşallah gidip, tertemiz bir oyun oynayıp, rakibimize saygı duyarak, istediğimiz skoru alarak maçtan ayrılmak istiyoruz."

Kırmızı-siyahlı ekip, Çorum'daki hazırlıklarını tamamladıktan sonra yarın Trabzon'a hareket edecek. Konaklayacağı otelde kampa girecek takım, burada yapacağı idmanın ardından maç saatini bekleyecek.