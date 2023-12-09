Ahlatcı Çorum FK, yarın sahasında Erzurumspor'u konuk edecek

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Erzurumspor FK ile karşılaşacak.

Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak maç, yarın saat 13.30'da başlayacak. Maçı hakem Fatih Tokail yönetecek.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde kulüp tesislerindeki çalışmada futbolcular, ter idmanıyla hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Sadık Arda Yılmaztürk ve Berkay Can ile sarı kart cezalısı kaptan Murat Yıldırım, Erzurumspor FK karşısında forma giyemeyecek.

Adanaspor maçında sakatlanan Geraldo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.