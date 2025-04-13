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Ahlat’ta nisan karı etkili oldu

Ajans Haberleri
  • 13.04.2025 12:09
  • Giriş: 13.04.2025 12:09
  • Güncelleme: 13.04.2025 12:09
Kaynak: İHA
Ahlat’ta nisan karı etkili oldu

Bitlis’in Ahlat ilçesinde nisan ayında kar yağışı etkili oluyor.

Meteorolojinin yaptığı uyarının ardından Bitlis’in Ahlat ilçesinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü. Güne karla uyanan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizlemeye başladı.

Kış mevsiminde beklenen kar yağışının nisan ayında yağması ilçe halkını hayrete düşürürken, vatandaşlar zirai donun olmasından endişeleniyor.

İlçedeki vatandaşlardan Hanifi Topal, kış mevsiminde yağmayan karın baharda yağmaya başladığını söyledi. Topal, "Kış çok sakin geçti, kar yoktu. Ancak nisan ayında kar geldi, yağış geldi. Her taraf kar oldu. Ağaçlar çiçek açmıştı, çiçeklere zararı olur mu olmaz mı bilemiyoruz" dedi.

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