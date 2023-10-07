Ahlat’ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesinde meydana geldi. 13 AAR 783 plakalı otomobilin, 3 römorklu 13 AAP 960 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine gelen ekiplerin yardımıyla hayatını kaybeden vatandaş sıkıştığı yerden çıkarılarak 112 sağlık ekibine teslim edildi. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.