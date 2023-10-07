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Ahlat’ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 07.10.2023 23:44
  • Giriş: 07.10.2023 23:44
  • Güncelleme: 07.10.2023 23:44
Kaynak: İHA
Ahlat’ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı


Edinilen bilgiye göre kaza, Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesinde meydana geldi. 13 AAR 783 plakalı otomobilin, 3 römorklu 13 AAP 960 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de hafif şekilde yaralandı.
Olay yerine gelen ekiplerin yardımıyla hayatını kaybeden vatandaş sıkıştığı yerden çıkarılarak 112 sağlık ekibine teslim edildi. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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