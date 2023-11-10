Ahlat’ta uyuşturucu operasyonu

Bitlis’in Ahlat ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada; Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ahlat ilçesinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Özel harekât timleri destekli 2 adrese yönelik yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin yapılan ev ve üst aramalarında; 31,9 gram metamfetamin, 37,78 gram esrar, 1 adet extacy uyuşturucu hap, 14,08 gram kokain, 3 adet tabanca, 3 adet şarjör, 36 adet fişek, 2 adet bıçak ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen muhtelif miktarda para ele geçirilmiştir. Uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.