'Ahmak davası' anketi: İmamoğlu’na siyasi yasağa AKP ve MHP’liler de karşı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kuurlu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan ‘Ahmak Davası’na ilişkin bir ankete göre, AKP ve MHP'liler dahil halkın büyük çoğunluğu siyasi yasak istemine karşı.

Katılımcıların yüzde 77.6’sının "Erdoğan aynı ifadeyi kullansa ceza almaz" demesi de dikkat çekti.

Yöneylem Araştırma, bu davanın toplumda nasıl algılandığını ve olası sonuçlarına ilişkin neler düşündüğünü araştırdı.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın bugünkü köşesinden aktardığı araştırmanın öne çıkan sonuçları şöyle:

YÜZDE 61'E GÖRE 'ERDOĞAN'IN VE İKTİDARIN KARARI'

Seçmenin yüzde 61’i verilecek cezayı Erdoğan’ın ve iktidarın kararı olarak görüyor. Bu oran DEM’lilerde yüzde 94.2’yi, CHP’lilerden yüzde 92’yi, İyi Partililerde yüzde 90.5’i, Zafer Partililerde yüzde 82.9’u buluyor.

Yüzde 37.1’i cezanın onanacağını düşünüyor.

'CEZA VERECEK HAKİM KASTEN ATANDI' DİYENLERİN ORANI YÜZDE 76.7

Yüzde 76.7’si hakimin İmamoğlu’na ceza vereceği kesin olan başka bir hakimi atamak için değiştirildiği inancında. Bu görüşte olanlar CHP, DEM ve Zafer Partililerde yüzde 90’ı, İyi Partililerde yüzde 80’i, Yeniden Refah Partililerde yüzde 70’i ve MHP’lilerde yüzde 60’ı geçiyor.

'SİYASİ YASAK YANLIŞ' DİYEN AKP VE MHP'LİLERİN DE ORANI YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE

Yüzde 74.9’u İmamoğlu’na verilecek siyasi yasağı çok yanlış buluyor. Bu oran AKP'lilerde yüzde 57.9, MHP’lilerde yüzde 55.6 şeklinde.

'İNTİKAM DAVASI' DİYENLER YÜZDE 60.2

Yüzde 72’si İmamoğlu’na verilen cezanın hukuki değil, siyasi olduğunu savunuyor. Yüzde 66.3’ü davanın İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını engellemek için açıldığını söylüyor. Yüzde 65’i “İmamoğlu’nun siyasi hayatını bitirmek için açılmıştır” derken, yüzde 60.2’si ‘intikam davası’ diye görüyor.

Yüzde 77.6’sı “Erdoğan aynı ifadeyi kullansa ceza almaz” diyor.

YÜZDE 65.1'E GÖRE 'HUZURSUZLUK ARTACAK'

Yüzde 69.5’i siyasi yasak onandığı takdirde hukuk ve adalete güvensizliğin artacağını ifade ediyor. Yüzde 65.1’i huzursuzluğun artacağını düşünüyor. Yüzde 55.1’i Türkiye’nin itibarının zedeleneceğini kaydediyor. Yüzde 55’i muhalefet yapmanın zorlaşacağını vurguluyor. Yüzde 51.5’i ise ekonominin kötü etkileceğini savunuyor.