Ahmed Kutucu'nun durumu belli oldu

Türkiye Kupası’nda İstanbulspor ile oynanan maçta kafa kafaya çarpışma yaşayan Ahmed Kutucu, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

A Grubu 3. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. RAMS Park’ta oynanan maçın 46. dakikasında Ahmed Kutucu ile İstanbulspor kalecisi İsa Doğan, bir pozisyon sırasında kafa kafaya çarpışarak yerde kaldı.

"İSA DOĞAN'A GEÇMİŞ OLSUN"

İki takımın sağlık ekipleri pozisyonun ardından hızla sahaya girerek oyunculara ilk müdahaleyi yaptı. Müdahalenin ardından ayağa kalkan Ahmed Kutucu, kontrol amaçlı soyunma odasına gitti. İsa Doğan ise sedyeyle saha kenarına alınırken, ambulansla hastaneye götürüldü.

Maçın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Ahmed Kutucu, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, “Önemli bir sorunum yok. İsa Doğan kardeşime acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan İsa Doğan'ın ise elmacık kemiğinde kırık oluştu.