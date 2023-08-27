Ahmed Touba, Lecce’ye kiralık olarak gitti

Başakşehir, Cezayirli futbolcu Ahmed Touba’nın Serie A ekiplerinden Lecce’ye kiralık olarak gittiğini açıkladı.

Turuncu-lacivertlilerin internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Ahmed Touba, bir yıllığına kiralık olarak İtalya Serie A ekiplerinden Lecce forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Ahmed Touba için hayırlı olmasını temenni eder, oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi.

25 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 39 resmi maça çıktı ve 1 gol sevinci yaşadı.

Touba bu sezon ise 1 resmi müsabakada görev aldı.