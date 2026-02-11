Ahmet Ahlatcı hakkında soruşturma: Ahlatcı Holding'den "soruşturma" açıklaması

Altın rafinerisi bulunan Ahlatcı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı hakkında kara para aklama ve kaçakçılık iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Halktv.com.tr’den Dinçer Gökçe’nin aktardığına göre, çok sayıda sektörde faaliyet gösteren şirketleri bünyesinde barındıran Ahlatcı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ahlatcı için yurt dışına çıkış yasağı talep edildi.

Edinilen bilgilere göre, talebi değerlendiren İstanbul Sulh Ceza Hakimliği geçtiğimiz pazartesi günü Ahlatcı hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verdi.

"BEN DE YENİ ÖĞRENDİM"

Gazeteci İsmail Saymaz ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ahlatcı ile görüştüğünü belirtti. Saymaz, Ahlatcı’nın hakkında soruşturma açıldığını doğruladığını ancak iddiaları reddettiğini aktardı.

Saymaz’ın paylaşımında Ahlatcı’nın şu ifadelerine yer verildi:

“Ben de yeni öğrendim. Kara parayla işimiz olmaz. Kapalıçarşı’da ayaklı borsayı faturalandıran adamım. Bir yanlışlık var. Eminim bu karar en kısa zamanda kaldırılacaktır.”

Soruşturmanın kapsamına ve iddiaların detaylarına ilişkin resmi makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Ahmet Ahlatcı, 2025’te ABD merkezli Forbes dergisinin ‘en zengin 100 Türk’ listesinde yer almıştı.

AHLATCI HOLDİNG'DEN AÇIKLAMA

Soruşturma haberlerinin kamuoyuna yansımasının ardından Ahlatcı Holding tarafından iddialara ilişkin açıklama yapıldı. Holding tarafından yapılan açıklamada iddialar reddedilirken şu ifadelere yer verildi:

"Ahlatcı Holding ve yöneticilerine ilişkin bazı iddiaların kamuoyuna yansıtıldığı görülmektedir. Özellikle sosyal medya hesaplarında paylaşılan sözkonusu haberlerde dile getirilen kara para ve kaçakçılık soruşturması iddialarıyla gerek kurumlarımızın özelliklede Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Ahlatcı’nın yakından uzaktan herhangi bir ilgisi ve ilişkisi yoktur. Bu çerçevede açık ve net bir şekilde ifade etmek isteriz ki; söz konusu paylaşımlar asılsızdır, dayanaktan yoksundur ve gerçeği yansıtmamaktadır.

Ahlatcı Holding, kuruluşundan bu yana tüm faaliyetlerini Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, uluslararası ticaret kurallarına ve sektör regülasyonlarına tam uyum içerisinde sürdürmektedir. Bu kapsamda bilinmesi gereken en önemli gerçek şudur ki; kapalıçarşı piyasasındaki kayıt dışı ekonomiyi faturalandırarak kayıt içine alan kişi Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Ahlatcı’dır.

Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda; şeffaflık, hesap verebilirlik, etik iş yapma anlayışı ve sürdürülebilirlik ilkeleri temel önceliğimizdir. Güçlü iç denetim, uyum ve risk yönetimi mekanizmalarımız; ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde işletilmektedir.

Ahlatcı Holding, Anadolu’nun köklü ticaret kültüründen beslenen dürüstlük ve güven anlayışını kurumsal yapısının merkezine yerleştirmiştir. Üretim, yatırım, ihracat ve istihdam yoluyla ülke ekonomisine katkı sunan, kalıcı ve sorumlu bir yatırımcı olarak faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmektedir.

Gerçek dışı ve spekülatif içeriklere karşı hukuki haklarımız saklıdır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına gerekli tüm adımlar atılacaktır.

Ahlatcı Holding, dün olduğu gibi bugün de etik, şeffaf ve hukuka uygun iş yapma anlayışından taviz vermeden yoluna devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."