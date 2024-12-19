Ahmet Akif Mücek hayatını kaybetti

Devrimci mücadelenin önemli isimlerinden Ahmet Akif Mücek, 11 Aralık 2024’te İsveç’in Stockholm kentinde yaşamını yitirdi.

1960 yılından Elazığ’da doğan Mücek, Dev-Genç’te başlayan ve Devrimci Yol çizgisinde sürdürdüğü siyasi mücadelesi F tipi de dahil olmak üzere hapishanelerde, yargılamalar, firar ve sürgün yılları ile sürdü.

Mücek, 17 Aralık Salı günü saat 10.45`te Türkiye’ye yol arkadaşları tarafından uğurlandı.