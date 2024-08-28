Ahmet Akın, AKP’lilere seslendi: 6 kez kredi çektiniz, ne yaptınız bu parayı?

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) Genel Kurulu Ağustos ayı Olağanüstü Toplantısı, Belediye Başkanı Ahmet Akın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Akın, geçmiş dönemde kullanılan kredilere dikkat çekerek, AKP’lilere eleştirilerde bulundu.

"Arkadaşlar, 2022’den beri 6 kez kredi çekmişsiniz" diyen Akın, "Peki ben soruyorum; ne yaptınız bu parayı? Yazık değil mi bu millete? Ne yaptınız bu parayı? Ben hakikaten merak ediyorum. Elinizi vicdanınıza koyun. Alt yapı yok, körfezde arıtma yok. 2022 yılının Haziran ayında suya yüzde 60 zam yapılıyor. Yüzde 60’lık zam ile yetinilmeyip aynı dönem içinde başlayıp, 2023’ün 11. ayına kadar özel bankalardan 6 adet faizle birlikte 3 milyar 641 milyon liralık kredi kullanılıyor. Akıl alır gibi değil. İnanın bu para şimdi bizde olsa biz bunları çözerdik. Ama yine de bulacağız bu parayı. Edremit’in de, Ayvalık’ın da Gömeç’in de Burhaniye’nin de bütün bu su, arıtma sorununu çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

“BORULAR ZEHİR SAÇIYOR”

“Hatlar 70 yıllığa yakın, depolar 35 yıllık” ifadesini kullanan Akın, şöyle devam etti:

“Körfezde arıtmalar artık ömrünü doldurmuş. Biz isale hattını başlattık, devamını da getireceğiz. Sulama kanalları süzgece dönmüş. Biz bu sene ayda en az 120 milyon lira belediyenin bütçesinden BASKİ’ye sübvanse yapılıyor. Bizim bunu ödeyip üstüne de bu kadar yatırım yapmamız lazım. Sulama hatlarını değiştirmemiz lazım. 400 kilometre asbestli boru, yani zehir saçan boru var. Biz bunları değiştireceğiz. Şehrin merkezinde yağmur yağıyor, sular taşıyor. Millet gölde gidiyor. Yağmur yağsa diyeceksiniz ki ‘Ahmet Akın yaptı.’ Öyle yağma yok. Sizin yapamadıklarınızı yapmaktır bizim borcumuz, söz veriyorum.”

"İHTİYACI OLANLARA DESTEK"

Ahmet Akın, açıklamasında, "Engelli vatandaşlarımız, şehit yakını ve gazilerimiz ile sosyal destek alan ve fatura ödemek konusunda güçlük çeken vatandaşlarımızın su faturaları ve BASKİ’ye olan vadesinde ödenmeyen, gecikmeye düşmüş borçlarını da yıl sonuna kadar belediyemiz bütçesinden ödeyeceğiz. Ayrıca ilimizde ikamet eden üniversite öğrencilerinin tüketim faturalarını, belediyemiz bütçesinden ödüyoruz. Ayrıca Yakın Kart ile Balıkesir’imizde dayanışmayı büyütmek için bir kampanya başlatacağız ve bu konuyla ilgili dayanışmayı büyütmek için de su konusunda hakikaten gerekli desteği sağlayacağız" ifadelerini kullandı.