Güncel
  • 09.01.2026 13:47
  • Giriş: 09.01.2026 13:47
  • Güncelleme: 09.01.2026 13:51
Ahmet Akın'dan "AKP'ye geçecek" iddialarına ilişkin açıklama

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, AKP'ye geçeceği iddialarını yalanladı.

Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Akın, kendisi şu an eşiyle birlikte Umre’de olduğunu söyledi.

Akın, AKP'ye geçeceği iddiaları reddetti.

Ahmet Akın, "Kaç kez açıklama yaptım, yalanladım. Yok öyle bir şey" ifadelerini kullandı.

