  • 22.05.2026 11:14
  • Güncelleme: 22.05.2026 11:20
Kaynak: Haber Merkezi
Ahmet Akın, Kılıçdaroğlu ile görüştü: CHP Genel Merkezi'ne geçecek
CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının ardından Ankara'da hareketlilik sürüyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Akın, "Herkesin gönlü rahat olsun. Hep beraber bunun üstesinden geleceğiz.  Türkiye'yi kuran Cumhuriyet Halk Partisi, her zaman birlik beraberlikle, kucaklayıcılık tavrıyla devam eder. Bunlar olağan şeyler, birlik beraberlik her şeyin ilacı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Akın, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmesinin ardından CHP Genel Merkezi'ne geçeceğini söyledi.

