Ahmet Akın paraların nereye gittiğini sordu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) Genel Kurulu Ağustos Ayı Olağanüstü Toplantısı’nda, alınan kararla su satış tarifelerinde düzenlemeler yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın başkanlığında gerçekleştirilen BASKİ Olağanüstü Genel Kurulu’nda meclis üyelerinin oy çokluğuyla su satış fiyatında yüzde 58,9 artış yapıldı. Önceki dönemlerden kalan biriken cari borçlar ve kredi maliyetlerinin karşılanması ihtiyacının da etken olduğu artış sonrasında suyun birimini 60,57 liraya mal eden BASKİ, vatandaşın ödeme güçlüğü çekmesinin önüne geçmek amacıyla 36 liradan satışa sunacak.

Altyapısında çok ciddi problemlerin yaşandığı, yıllardır arıtmalarına dokunulmamış ve özellikle ikinci kademe genişleme ünitelerinin yapılmadığı bir coğrafyada yaşadığımızın altını çizen BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk “Özellikle sudaki yüzde 70’lere varan kayıp kaçağın önüne geçmek adına buralarda ciddi çalışmalar yapmak gerekiyor. 2023 ile 2024’teki oranları kıyasladığımızda tüm harcama kalemlerinde büyük artışlar söz konusu. Bugün, BASKİ’nin Temmuz itibariyle borç tablosuna baktığınızda 5 milyar 871 milyon TL gibi bir borç var karşımızda. Biz ortalama 22.60 liraya satıyoruz. Bu 36 lirayı yakalamak adına yüzde 58,9 oranında bir fiyat artışı gerekliliği var. Sorunlarımızı bu rakam tamamen çözmez ama pansuman niteliğinde olacak. Biz kurum içinde çoğu anlamda tasarruf tedbirlerini oluşturduk” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Arkadaşlar 2022’den beri 6 kez kredi çekmişsiniz. Peki, ben soruyorum ne yaptınız bu parayı? Yazık değil mi bu millete? Altyapı yok, körfezde arıtma yok. Yüzde 70 ile Türkiye’de 1. sırada olan kayıp kaçak, geçmiş dönem yönetiminin bize bıraktığı ayıbıdır. Ama biz de bunu çözeceğiz söz veriyorum. Ne demek suyun yüzde 70’ini sokağa atmak. Hatlar 70 yıllığa yakın, depolar 35 yıllık. Körfezde arıtmalar artık ömrünü doldurmuş. Biz isale hattını başlattık, devamını da getireceğiz. Sulama kanalları süzgece dönmüş. 400 kilometre asbestli boru yani zehir saçan boru var. Biz bunları değiştireceğiz” diye konuştu.

Bütçenin plansız yönetildiğine dikkat çeken Akın, “Bu borçlanmanın da nasıl yapıldığını anlatmak istiyorum. 2022 yılının Haziran ayında suya yüzde 60 zam yapılıyor. Yüzde 60’lık zam ile yetinilmeyip aynı dönem içinde başlayıp 2023’ün 11. ayına kadar özel bankalardan 6 adet faizle birlikte 3 milyar 641 milyon liralık kredi kullanılıyor. Akıl alır gibi değil. İnanın bu para şimdi bizde olsa biz bunları çözerdik. Ama yine de bulacağız bu parayı; Edremit’in de, Ayvalık’ın da Gömeç’in de Burhaniye’nin de bütün bu su, arıtma sorununu çözeceğiz. Bugün fiyat artışı yapmamızın ana sebebi; biriken cari borçlar ve kredi maliyetlerinin karşılanması çabasıdır” ifadelerini kullandı.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DESTEK

Engelli vatandaşlarımız, şehit yakını ve gazilerimiz ile sosyal destek alan ve fatura ödemek konusunda güçlük çeken vatandaşlarımızın su faturaları ve BASKİ’ye olan vadesinde ödenmeyen, gecikmeye düşmüş borçlarını da yılsonuna kadar belediyemiz bütçesinden ödeyeceğiz. Ayrıca ilimizde ikamet eden üniversite öğrencilerinin tüketim faturalarını belediyemiz bütçesinden ödüyoruz. Ayrıca Yakın Kart ile Balıkesir’imizde dayanışmayı büyütmek için altını çiziyorum bir kampanya başlatacağız ve bu onuyla ilgili dayanışmayı büyütmek için de su konusunda hakikaten gerekli desteği sağlayacağız. Şu anda 24 bin 615 kişiyi burada bu indirimlerden ücretsiz olarak yararlandıracağız.