Ahmet Aras 1 yılını anlattı

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras “1 Yılı Değerlendirme ve Bilgilendirme Toplantısı” düzenleyerek 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri sonrası yapılan hizmet ve projeleri Muğla basınına anlattı. Aras bir yılda Muğla’yı çok ileriye taşıyan hizmetleri hayata geçirdiklerini söyledi ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, birinci yıl sunumunda ülkemizde yaşanan tüm gelişmelere rağmen hedeflerinden hiç sapmadıklarını söyledi. Aras, “1 yılda koyduğumuz hedeflere ulaştık. Göreve başladığımız andan itibaren Muğla’mız için büyük düşünmemiz gerekiyordu ve öyle yaptık. Muğla gibi bir kentin bütçesi büyük düşünmeye uygun olmalıydı. İstanbul’un yüzölçüm olarak 3 katı büyüklüğünde olan bir kentte yaşıyoruz. Muğla’nın yaz nüfusu yerleşik nüfusunun 7 katı oluyor. Bu nedenlerle göreve geldiğimizde yaklaşık 10 milyar TL olan bütçemizi 24 milyar TL’ye çıkardık. Yatırım bütçemizi yüzde 30 arttırdık. Belediyemizin Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcu yok. İller Bankası’na ise sadece 13 Milyon TL borcu var” dedi.

Sosyal yardımların yüzde 170 artırıldığını dile getiren Aras, “Ekonomik olarak asgari ücretin açlık sınırının altında olduğu dönemlerden geçiyoruz. Sosyal yardımlarımızı yüzde 170 arttırdık. Kurumsallaşma teşkilatlanma ile başlar. Sorunsuz süreçler için yerinden yönetim ilkesi ile hareket etmek durumundayız. Muğla’mızı dörde böldük. İlçe hizmetleri daire başkanlıklarımız ile kararları yerinden alıyoruz. Ülkemizin dünyaya açılan kapısı olan Muğla’nın ilçelerini dünya tanıyor. Turizm kentiyiz, bir yıl içerisinde önemli adımlar attık. Örneğin Fransa’da Okyanus Konferansında Muğla’yı tanıttık. Ayrıca Okyanus Konferansının ön toplantısı Muğla’mızda yapılacak. Kadın Aile Dairemizi kurduk ve ülkemiz en önemli sorunlarından biri olan toplumsal eşitlik konusunda önemli çalışmalar yapıyoruz. Akıllı Şehirler, İklim Değişikliği, Afet İşleri, MUKAŞ’ı, Denizcilik Hizmetleri AŞ’yi kurduk” diye konuştu.

MUSKİ’nin yıllardır devam eden kronikleşmiş sorunları çözdüğünü söyleyen Aras, “MUSKİ bütçesini yüzde 86 arttırdık. MUSKİ’ye kaynak yaratıyoruz. Temiz su ve atık su altyapısındaki acil ihtiyaçları hızla karşıladık. MUSKİ’de teknik çalışan sayısını arttırdık. MUSKİ’nin çağrı merkezini kurarak vatandaşların sorunlarına anlık çözümler üretiyoruz. Yeni su kaynaklarının sisteme dâhil edilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bodrum’un en büyük sorunu olan ana isale hatlarını değiştiriyoruz. 1 milyar TL’yi bulan yatırım maliyeti ile arızalı içme suyu hatlarının yenileme çalışmalarına başladık” dedi.

“ÜRETİMİN VE ÜRETİCİNİN YANINDAYIZ”

Tohumdan hasada, aşıdan yeme kadar tarımın ve besiciliğin her aşamasında üreticilerin yanında olduklarını dile getiren Aras, “Kooperatiflerimizi tek çatı altında topladık. Tarım Kart uygulamasını hayata geçirerek üreticilerimize gübre, mazot ve tohum alımlarında destek sağlayacağız. Kırsal kalkınmayı sağlamak ve kooperatifçiliği desteklemek için Fethiye’de Şarap Üretim Tesisimizi hayata geçiriyoruz. Her Kapıda Bir Fidan Projesi ile 110 bin meyve fidanı dağıttık. Yerel Tohum Merkezi’mizde bulunan 980 çeşit yerel tohumu halkımıza ücretsiz dağıtıyoruz. Üreticilere ana boru ve damla sulama borusu desteği sağlıyoruz. Arı Yemi Üretim Tesisi ve Flake Yem Tesisi kuruyoruz. Anneleri Aşılat Buzağını Yaşat projesi ile yetiştiricilerimize 10 bin doz aşı desteği sağladık” dedi.

“ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ”

Her alanda ailelerin yanında olduklarını belirten Aras, Yatağan, Ortaca’da Gündüz Bakımevleri açtıklarını Seydikemer’de de açacaklarını belirtti. Aras şunları dile getirdi: “Öğrencilerimize ulaşımı 1 TL yaptık. Bizim için en önemli projelerinden biriydi. Ulaşım indirimimiz öğrencilerimizin bütçesine katkıdır. Bunun yanı sıra barınma sorununu çözmeye yönelik ilk adımımız olan Gençlik Evi’ni 19 Mayıs’ta Seydikemer’de açıyoruz.”

Aras, “Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için Muğla’da pek çok hizmeti hayata geçirdik. Tip 1 diyabetli çocuklarımız için sensör ve insülin pompası desteği sağladık. Meme kanseri farkındalık eğitimleri ve HPV aşısı uygulamalarıyla koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırdık. Vektörle mücadele kapsamında 61 yeni aracı filomuza kattık. Vatandaşlarımızın acılı günlerinde yanlarında olabilmek için hava ve kara yolu üzerinden ücretsiz cenaze nakil hizmetini başlattık” dedi.