Ahmet Aras’tan hükümete yerel yönetim eleştirisi

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı, Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı ve Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras idaresinde İzmir’de gerçekleştirildi. Meclis’te 2024 yılı faaliyet raporu ile kesin hesap görüşüldü. Her iki raporda oy birliği ile geçti.

Belediyecilik anlayışının değişmesi gerektiğini ifade eden, Kıyı Ege Belediyeler Birliği (KEBB) Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Burada kentlerimizi daha yaşanılır hale getirmek için yol haritamızı belirliyoruz. Yoğun bir çalışma dönemi geçirdik. Çalışmalarımızı yaparken ortaya bir vizyon da koymak zorundayız. Dünyada iklim krizi, göç, kentleşme baskısı ve toplumsal eşitsizlikler artıyor. Birlik olarak yeni anlayış ve belediyecilik vizyonu olarak yeni bir anlayışa geçmeliyiz. Bu başlıklar, dirençli kentler, akıllı kentler, sosyal dayanışma ve eşitlik, kapsayıcı ve katılımcılık, yerel demokrasi ve kent diplomasi” dedi.

Belediye başkanlarının maaş ödemede sıkıntılar yaşadığını ifade eden Aras, “Bu güzel hedefleri açıklarken yaşadığımız sıkıntılara da değinmek istiyorum. En önemlisi belediye gelirlerindeki azalma ve belediyelerin yükü artarken gelir adaletsizliği. Merkezi yönetimden gelen paylar gerçek ihtiyaçları karşılamaktan çok uzakta. Özellikle turizm bölgelerinde yaz ve kış nüfusu farklı olduğu için gelir paylarının resmi nüfusa göre sabit olmak kabul edilemez. Bu konuda çağrımızı hep yapıyoruz. Yasa çıkartmak, bu sistemde çok kolay. Saraydan gelmesi yeter. Belediyeleri bu konuda rahatlatmak zor olmasa gerek” diye konuştu.

Aras, “Bu konuda siyasi parti fark etmeden tüm belediyeler zor durumda. He belediyenin merkezi bütçeden aldığı paylar arttırılmalı. Aynı nüfusa sahip İtalya’daki belediye ile Türkiye’deki belediye ile dağlar kadar fark var. Bırakın yatırım yapmayı belediyeler maaşları ödeyebilmek için kırk dereden su getiriyor. Bu savruk olmak değil, belediyelerimiz savruk olamaz çünkü denetleniyor. Suiistimal varsa tespit ediliyor. Belediyelerimiz bu şekilde denetlenirken özellikle gelirlerin arttırılması gerekiyor. Başkanlarımız ekonomik zorluklarla boğuşmaktan çok hizmete yöneltilmeli” dedi.

BELEDİYELERİ ZAYIFLATARAK BİR YERE VARAMAZSINIZ

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yeni bir belediye modeline ihtiyacımız var” sözlerine tepki gösteren Aras, “Biz bunları konuşurken belediyelerin yetkilerinin kısıtlandırılması gündemde. Nasıl ‘Faiz sebep enflasyon sonu’ denildi ve mali yük sırtımıza yük bindi. Dünyada geriye gidiyoruz. Dünya yerel yönetimleri güçlendirmeye çalışırken biz tam tersi ‘Siz seçilseniz de yönetmezsiniz, yönetmenize izin vermeyeceğiz. Her şeyi en iyi biz biliriz’ mantığıyla karşı karşıyayız. Bu kabul edilemez. Yerel yönetimler güçlendirilmeli. Yetkiyi verin, denetimi yapın. Belediyelere, belediye meclislerine, başkanlarına, encümenlerine güvenin. Merkezi yönetim, yerel yönetimleri kendilerine yük olarak görüyor. Siz belediyeleri zayıflatarak bir yere varamazsınız. Çünkü kenti, en iyi o kente seçilen bilir. Siz her şeyi merkeze toplayarak başarı sağlayamazsınız” dedi.

Belediye Gelirleri Kanunun acilen düzenlemesi için çağrı yapan Aras, şunları dile getirdi: “Örneğin belediyeler doğalgazdan hala pay alamıyor. Konutlar milyon dolarlar satılırken belediyelerin aldığı emlak vergileri düşük kalmış durumda. Yeni gelir kaynakları ortaya konmalı. Biz demiyoruz ki şunu siz yapmayın, biz yapalım. Biz diyoruz ki birlikte yapalım. Örneğin Bodrum’da hep borular patlar, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kredi fizibilitesi ile Avrupa’dan 62 milyon Euro kredi bulmuşuz, yine yatırım planına alınmadı. Biz demiyoruz ki para verin yapalım, kendimiz kredi buluyoruz. Neden? Çünkü Muğla’da vatandaş CHP’ye oy veriyor. Diyecekler ki ‘Bakın bunlar yapamadı.’ Biz biliyoruz, vatandaş da biliyor.”