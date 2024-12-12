Ahmet Aslan'ın ilk kez düzenleyeceği 'sergi/dinleti' Joker Sahne'de

Müzisyen Ahmet Aslan ilk kez görücüye çıkan tabloları ve konseriyle İstiklal Joker Sahne’de yer alacak.

Sadece iki kez düzenlenecek etkinlikte Ahmet Aslan müzisyenliği dışında ressam kimliğini de gözler önüne serecek ve üzerinde uzun süredir çalıştığı 30 tablosunu ilk kez sanatseverlerle buluşturacak.

15-17 Aralık 2025 tarihleri arasında düzenlenecek “sergi/dinleti”de Ahmet Aslan’ın mitolojik konuları işlediği 30 tablosu yer alacak. Etkinliğin açılış ve kapanışı olmak üzere iki konser verecek olan Aslan sanat yolculuğunda ilk kez “sesler ve renkleri” bir arada kullanacak.

Sınırlı sayıda bilet satışının yapılacağı bu özel “sergi/dinleti” de katılımcı sayısı sadece 100 kişi olarak belirlendi.

15 Aralık 2024 Pazar günü 16.00’da başlayacak etkinlikte Aslan, resim çalışmaları üzerine sanatseverlerle sohbet edecek, ilk kez görücüye çıkan tablolarını anlatacak ve ardından 20.00’de tablolarının sergilendiği aynı salonda 100 kişilik seyircisine butik bir dinleti verecek.

16 Aralık 20024 Pazartesi günü Ahmet Aslan resim sergisi tüm gün ücretsiz gezilebilirken, 17 Aralık Salı günü kapanış konseriyle Ahmet Aslan yine 100 kişilik sınırlı sayıda sanatseverle buluşacak.

17 Aralık Salı günü 16.00’da resim ve müzik dolu sohbetle başlayan etkinlik yine 20.00’de Ahmet Aslan dinletisiyle son bulacak. Aslan’ın bu iki özel “sergi/dinleti” si toplamda sadece 200 kişilik bir gruba açık olacak.

Ardından yurt dışı turnesine çıkacak olan Ahmet Aslan’ın 30 tablosu 30 Aralık Pazartesi akşamına kadar İstiklal Joker Sahne’de gezilebilecek.