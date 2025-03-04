Ahmet Baran Yazgan kimdir? CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan’ın kariyeri ve siyasi hayatı

Ahmet Baran Yazgan kimdir sorusu 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Ahmet Baran Yazgan’ın kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından gündeme getiriliyor. Ahmet Baran Yazgan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan’ın kariyeri ve siyasi hayatı!

AHMET BARAN YAZGAN KİMDİR?

Ahmet Baran Yazgan, 1987 yılında Edirne’de doğmuştur. Sofya St. Kliment Ohridski Üniversitesi'nde Bulgarca dil eğitimi almıştır. İstanbul Kültür Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden 2012 yılında mezun olmuştur. 28. Dönem CHP Edirne Milletvekili olan Ahmet Baran Yazgan evli ve 2 çocuk babasıdır.

AHMET BARAN YAZGAN’IN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI

Ahmet Baran Yazgan’ın kariyeri ve siyasi hayatından öne çıkan maddeler şu şekilde: