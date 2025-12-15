Ahmet Çakar'ın ifadesi ortaya çıktı

Yasa dışı bahis ve şike soruşturması kapsamında ifadesi alınan Ahmet Çakar, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Çakar, daha önce şike teklifi aldığını kamuoyuna açık şekilde dile getirdiğini ancak şike ya da maç sonucunu etkilemeye yönelik herhangi bir bahis faaliyeti içerisinde yer almadığını ifade etti.

İfadesinde, özellikle 1993 yılından bu yana bahis oynadığını belirten Çakar, bu bahislerin büyük bölümünün yurt dışı liglerine yönelik olduğunu söyledi.

Bahis tercihlerinin genellikle Avrupa ligleri ve Avrupa kupalarındaki maçlar olduğunu vurgulayan Çakar, Türkiye’de oynanan liglere ilişkin bahislerinin ise minimum düzeyde kaldığını dile getirdi. Çakar, bahislerini maç sonucundan ziyade “üst” seçeneği üzerinden oynadığını da ifadesinde belirtti.

"ŞİKEYE DAİR BİLGİM YOK"

Şike ya da maç bahislerine ilişkin doğrudan bir bilgisinin bulunmadığını savunan Çakar, yalnızca bazı karşılaşmalarda şike ihtimaline dair yorumlarını spor programlarında dile getirdiğini, ancak bu yorumların gözleme ya da belgeye değil, kişisel değerlendirmelere dayandığını söyledi.

Telefonuna ilişkin yaşanan süreci de anlatan Çakar, ev araması sırasında telefonuna el konulduğunu, gözaltına alındığı gün telefonunun nerede olduğunu bilmediğini emniyet yetkililerine bildirdiğini aktardı.

Polislerin gelmesinin ardından aracını kontrol ettiğinde telefonunun arabada olmadığını fark ettiğini belirten Çakar, daha sonra polisler yanındayken telefonun arabada bulunduğunu ifade etti.

Telefonun, avukatı tarafından aranmasına rağmen yaklaşık 20 dakika boyunca açık kaldığını, ardından kendiliğinden kapandığını söyledi. Telefonun akıbetine ilişkin net bir bilgisinin olmadığını da ifadesine ekledi.

"YASAL BAHİS OYNADIM"

Ahmet Çakar, yalnızca yasal bahis siteleri üzerinden bahis oynadığını vurgulayarak, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.

Ayrıca eşine ait taşınmazlara ilişkin tapu kayıtları ve kira sözleşmelerini dosyaya sunduğunu, yurt dışında eğitim gören çocuklarına eşinin yaptığı para transferlerine ilişkin belgeleri de soruşturma makamlarına teslim ettiğini belirtti.