Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle yeniden hastaneye kaldırıldı

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, kalp krizi şüphesiyle yeniden hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan ancak rahatsızlanması nedeniyle hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı, sağlık durumu nedeniyle kaldırılmıştı. Çakar, Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjiyoya alınmıştı.

Savcılıktan emniyete, Çakar'ın, tedavisinin ardından sağlık durumuna göre adliyeye mevcutlu getirilmesi talimatı verilmişti.

