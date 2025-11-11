Ahmet Çakar’dan TFF’ye sert çıkış: “Bu hata Beşiktaş’ı ayağa kaldırır!”

Bahis skandalının gölgesinde Türk futbolu çalkalanmaya devam ederken eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar’dan çok konuşulacak açıklamalar geldi. Çakar, TFF’nin yaptığı büyük bir hataya dikkat çekerek Beşiktaşlı futbolcular Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu’nun adlarının “sehven” listeye girdiğini iddia etti.

Bahis operasyonu kapsamında PFDK’ye sevk edilen iki oyuncu hakkında konuşan Çakar, “Federasyon bence şu hatayı yaptı. Bütün hakemlerin ve futbolcuların vatandaşlık numaralarını Spor Toto’ya gönderdi. Eşleşen isimleri ‘bahis oynamış’ diye işleme aldı. Necip’in adı da oradan çıktı. Ama Necip diyor ki; ‘Benim şifrem unutulmuş, bambaşka bir mail ve telefon numarasıyla ilişkilendirilmiş. Benimle ilgisi yok.’ Uganda’da birinin bonus yatırmasından bahsediyor. Tamamen karışıklık,” ifadelerini kullandı.

"ACELECİ DAVRANDILAR"

Çakar, TFF’nin aceleci davrandığını ve bu hatanın büyük sonuçlar doğurabileceğini belirterek, “Serdal Adalı’nın yerinde olsam bu hataya sessiz kalmam. Beşiktaş gibi bir camianın iki oyuncusunu, araştırma yapmadan ‘bahisçi’ gibi lanse etmek Türk futbolu için büyük kriz yaratır. Eğer Necip ve Ersin aklanırsa, TFF en az bir milyonluk tazminatla karşı karşıya kalır. Bu hata sadece bireysel değil, kurumsal bir skandaldır,” dedi.

TFF’nin incelemeyi vatandaşlık numarası eşleşmeleri üzerinden yürütmesini “fahiş bir hata” olarak nitelendiren Çakar, “Sen gerekli tahkikatı yapmadan isimleri açıklarsan, bu adamları kamuoyu önünde şikeci ya da bahisçi gibi gösterirsin. Bu durum, federasyonun güvenilirliğini yerle bir eder,” sözleriyle eleştirisini sertleştirdi.

Beşiktaş cephesinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Ahmet Çakar’ın bu sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Taraftarlar TFF’ye “hesap verin” çağrısı yaparken, federasyonun önümüzdeki günlerde sürece dair yeni bir açıklama yapması bekleniyor.