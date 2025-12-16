Ahmet Çakar’ın cep telefonu kırık halde bulundu

Ahmet Çakar’ın soruşturma kapsamında verdiği ifadede, cep telefonunun bulunma sürecine ilişkin ayrıntılar yer aldı. Çakar, gözaltına alınmadan bir gün önce akşam saatlerinde dışarıda yemekte olduğunu, gece saat 01.00 sularında evine döndüğünü belirtti.

Sabah saatlerinde polislerin evine geldiğini aktaran Çakar, cep telefonunun nerede olduğunu bilmediğini söylediğini, telefonun aracında olabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Polisler eşliğinde aracını kabaca kontrol ettiğini belirten Çakar, bu aramada telefona ulaşılamadığını kaydetti.

"KENDİLİĞİNDEN KAPANDI"

Çakar’ın ifadesine göre, kendisi gözaltındayken avukatı kıyafet temin etmek amacıyla evine girdiği sırada cep telefonu, aracının yanında kırık halde bulundu.

Telefonun avukatı tarafından açıldığı, yaklaşık 20 dakika boyunca açık kaldıktan sonra kendiliğinden kapandığı belirtildi.

Telefonun kullanılamaz durumda olduğunun kendisine aktarıldığını söyleyen Çakar, cihazın daha sonraki akıbeti hakkında bilgisinin bulunmadığını ifade etti. Telefonun hastanede kalmış olabileceğini ya da kaybolmuş olabileceğini dile getiren Çakar, şu anda kız kardeşinin verdiği başka bir telefonu kullandığını, ancak o telefonun da şu an yanında olmadığını belirtti.

Ahmet Çakar, ifadesinin sonunda hakkında yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini vurguladı.