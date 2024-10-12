Ahmet Davutoğlu: ABD benim için 'Orta Doğu'nun en tehlikeli adamı' diyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Habertürk TV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin kendisini 'Orta Doğu'nun en tehlikeli adamı' olarak nitelendirdiği öne süren Davutoğlu, kendisine yönelik bazı eleştirilere "Beni eleştirebilirler ama Amerika'nın Orta Doğu'da en tehlikeli gördüğü adamı sonra Amerikan'nın adamı diye ilan etmeye kalkarsanız bunlar yanlış" sözleriyle sitem etti.

"ORTA DOĞU'NUN EN TEHLİKELİ ADAMI"

Davutoğlu, "Orta Doğu'nun en tehlikeli adamı" ilan edilmesini ise şöyle anlattı:

"Vefat etmiş bir rahmetli siyasiye Türkiye’de görev yapmış Amerikalı’nın yaptığı görüşme istihbarat notu olarak bana geldi. Bu Amerikalı 'Bir an önce siyasi parti kurmak için hazırlık yapın' diyordu. Bunun üzerine bir Türk yetkili, 1 Mart tezkeresinin reddedilmesi üzerine bir ifade kullanır, benim için 'Orta Doğu’nun en tehlikeli adamı' denir."

Türkiye'nin Kürtlerle savaşmasının önüne geçtiğini de öne süren Davtuoğlu, "Türkiye’yi Kürtlerle savaştırmak isteyen oyunları bozdum. Türkmenlerin haklarını yok edecek referandum hala Kerkük’te yapılmadı" dedi.

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİ ANLAMLI

TBMM'nin açılış resepsiyonunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile arasında geçen diyalogdan da bahseden Davutoğlu, şunları söyledi:

"Sayın Bahçeli’ye teşekkür ettim. Hamas konusunda muhalefet terör tanımlaması yaparken sayın Bahçeli’nin tavrı önemliydi. Devlet bana ihtiyaç duyarsa buradayım. Sayın Bahçeli ile de görüşürüm. Bunun için herhangi bir engel yok. Şu anda iktidarda olanların yaparsa iyi olacağı şey şudur; İsrail açık şekilde Arap ülkeleriyle İran’ı, mümkünse Türklerle Kürtleri, Arapları, Acemleri birbirine düşürmek onların stratejisidir. Özellikle bölgedeki Kürtleri kullanma ihtimaline karşı Türkiye içinde de bölgede de bu ilişkileri canlandırmak doğrudur. Sayın Bahçeli’nin açıklamaları anlamlıdır."