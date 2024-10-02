Ahmet Davutoğlu: Görevli olsaydım bugün Beyrut’a inerdim

Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Ben olsaydım bugün uçağa biner Beyrut’a inerdim. Beyrut’a inerdim bakın bugün inerdim" dedi.

KRT'de Elif Doğan Şentürk’ün sorularını yanıtlayan Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu, Orta Doğu’da yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Davutoğlu, şu anda görevde olsa Lübnan'a gideceğini belirtirken şöyle konuştu:

"Ben olsaydım bugün uçağa biner Beyrut’a inerdim. Beyrut’a inerdim bakın bugün inerdim. Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile buradan uzakta konuşma değil otururdum, Beyrut’ta sonraki aşamayı düşünürdüm. Hakan Fidan elinden geleni yapıyor olabilir. Kişiler üzerinden söylemiyorum. Bugün ben görevde olsaydım bugün Lübnan’a inerdim."

LÜBNAN BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Ahmet Davutoğlu, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Davutoğlu ve Mikati’nin görüşmesi sırasında İsrail’in Lübnan’a başlattığı kara harekatı ile birlikte daha da artan saldırıları ve Lübnan’ın mevcut durumunun görüşüldüğü ifade edilirken Davutoğlu, Söz konusu saldırılarda hayatını kaybeden Lübnan vatandaşları için taziyelerini iletti.

Davutoğlu, Lübnan’ın Necip Mikati’nin devlet tecrübesiyle bu kritik dönemi aşacağına inandığını ve bu kapsamda Lübnan’a her türlü desteği vermeye hazır olduğunu iletirken görüşme sırasında Mikati, İsrail saldırılarının Lübnan ve bölge için büyük bir risk oluşturduğuna dikkat çekti.