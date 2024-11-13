Ahmet Davutoğlu kürsüde ağladı: Aynaya bakarak söylüyorum, utanıyorum

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İzmir'in Selçuk ilçesinde çıkan ve küçük yaştaki 5 kardeşin yaşamını yitirmesine neden olan yangına dikkat çekerek, "Aynaya bakarak söylüyorum. Kahroluyorum, utanıyorum" dedi.

Davutoğlu, Saadet Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Konuşmasında İzmir'de 5 kardeşin yaşamını yitirdiği yangını gündeme getiren Davutoğlu, "Çocuklarımızı koruyamadık. Alnı secdeye düşenlerin iktidarında bunları mı yaşayacaktık? Gazze'deki çocuklardan bahsederken, bu 5 canın hesabını nasıl vereceğiz biz? Kahroluyorum, utanıyorum" dedi.

Ahmet Davutoğlu kürsüde ağladı: Aynaya bakarak söylüyorum, utanıyorumhttps://t.co/lq0zBgn1aC pic.twitter.com/mnSWdpKXPA — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) November 13, 2024

Kürsüde konuşurken ağlayan Davutoğlu, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in sözlerine de tepki gösterdi.

Davutoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımızı koruyamadık. Alnı secdeye düşenlerin iktidarında bunları mı yaşayacaktık? Emin olun eleştirmek için söylemiyorum. Aynaya bakarak söylüyorum. Kahroluyorum, utanıyorum. Durduramadığımız için utanıyorum. Engelleyemediğimiz için bu yolsuzlukları kahroluyorum. Demek ki biz dinletemedik, anlatamadık, çocuklarımızı koruyamadık. Ya bu nasıl bir şeydir ya? Gazze'deki çocuklardan bahsederken, bu 5 canın hesabını nasıl vereceğiz biz. Efendim paraymış mesele... Hanımefendi para ne demek? Siz hiç aç yatan çocukları gördünüz mü? Ne zaman varoşlara gittiniz? Bir gecekonduda 5 çocuğuyla yaşayan anneyle dertleştin de para mı kaldı geriye?"

ÖZLEM ZENGİN NE DEMİŞTİ?

AKP'li Zengin, söz konusu yangın faciasına ilişkin yaptığı konuşmada, "Bütün bu problemlerin olmasının sebebi, parasal sebepler mi! Değil, bunun altında başka sebepler var. Konuşalım, onları da arka tarafta size izah edeyim. Ailenin içerisinde olan başka problemler de var. Bu kadar acılı bir günde dönüp dolaşıp sadece paraya bağlamanızı anlamakta zorlanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Zengin'in ifadeleri kamuoyunun tepkisini çekmişti.