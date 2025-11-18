Ahmet Davutoğlu, Mesud Barzani ile bir araya geldi
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Eski Başkanı Mesud Barzani ile görüştü.
Kaynak: ANKA
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Eski Başkanı Mesud Barzani ile görüştü.
Gelecek Partisi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyetimiz, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Eski Başkanı Sayın Mesud Barzani ve heyeti ile bir araya geldi."