Ahmet Davutoğlu, Mesud Barzani ile bir araya geldi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Eski Başkanı Mesud Barzani ile görüştü.

Gelecek Partisi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyetimiz, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Eski Başkanı Sayın Mesud Barzani ve heyeti ile bir araya geldi."