Ahmet Davutoğlu, Mesud Barzani ile bir araya geldi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Eski Başkanı Mesud Barzani ile görüştü.

  • 18.11.2025 19:00
  • Giriş: 18.11.2025 19:00
  • Güncelleme: 18.11.2025 19:11
Kaynak: ANKA
Fotoğraf: ANKA

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Eski Başkanı Mesud Barzani ile görüştü.

Gelecek Partisi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyetimiz, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Eski Başkanı Sayın Mesud Barzani ve heyeti ile bir araya geldi."

