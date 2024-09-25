Ahmet Davutoğlu'ndan DEVA Partisi açıklaması: "Birleşelim diye teklif götürdüm"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi ile birleşme konusunda yaptıkları görüşmelere ilişkin açıklamalar yaptı.

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Yeni Bir Sabah programına konuk olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, her türlü fedakarlığa hazır olduklarını fakat DEVA'nın birleşmeye hazır olmadığını söyledi.

Davutoğlu, birleşme için teklif götürdüğünü şöyle anlattı: "DEVA ile birleşmekse birleşmek, Saadet ile de grup kurmak dedik. DEVA ile birleşemedik Saadet ile grup kurduk. İsmimizden de fedakarlık ettik mesele de değil. Birleşelim diye teklif götürdüm. Gelecek Partisi olarak kalırsa isim Babacan başkan olsun, isim DEVA Partisi kalırsa, Davutoğlu genel başkan olsun dedim."

"DEVA İLE GRUP KURMAK DA KABULÜMÜZ"

Davutoğlu, devamında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Babacan'a dün gece de söyledim grup meselesi de kabulümüz de ama şu anda bizim Saadet Partisi'yle zaten yürüyen bir grubumuz var ve gayet de iyi yürüyor. Bir yıl sonunda yeniden değerlendireceğiz dedik. Ben bu konu da şey ilkelere uyarım, usulüne uyarım.

Sayın Babacan'la görüşmeden Sayın Karamollaoğlu'yla görüştüm ve Sayın Karamollaoğlu'na dedim ki biz sizinle bir yıllık bir şey yapmıştık, taahhütte bulunmuştuk. O bir yıl doldu. Evet. Devam ediyor muyuz? 30 Haziran'da kongre yapacaktınız. Kongre Sonrasında konuşacaktık ama kongre ertelendiği için sizi de zorla sokmak istemeyiz. Tabii devam ettiririz grubu ama bizim de hakkımız Saadet ism nin yerine artık Gelecek Partisi ismi kullanılmalı bir yılda çünkü bir yıl biz fedakarlık yaptık.

"DEVA BİRLEŞMEYE HENÜZ HAZIR DEĞİL"

Bizim pozisyonumuz birleşmeye dahil her opsiyona evet diyoruz. Her opsiyona. Yeter ki mecliste AKP-CHP kutuplaşmasının karşısında bir yani ortada bir merkez sağ ihtiyacı karşılasın.

Sayın Babacan tabii saygı duyarım kurulları var istişare edecek. O kurullar da yaptığı istişarede birleşme değil de grup kurma üzerine duralım dedi. Ben de grup kurma konusunu zaten bizim grubumuz var şu anda Saadet'le konuşuruz. DEVA şu veya bu modelde birleşmeye daha henüz hazır değil."