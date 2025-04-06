Ahmet Davutoğlu'ndan Özgür Özel'e tebrik mesajı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanlığı'na yeniden seçilen Özgür Özel'i tebrik etti.
Kaynak: ANKA
CHP, 21’inci Olağanüstü Kongresi’nde yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel'e tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, X hesabından Özel'i tebrik eden bir mesaj paylaştı.
Davutoğlu mesajında, "Cumhuriyet Halk Partisi 21. Olağanüstü Kurultayı’nda yeniden Genel Başkanlığa seçilen Sayın Özgür Özel'i tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.