Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ahmet Davutoğlu'ndan Özgür Özel'e tebrik mesajı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanlığı'na yeniden seçilen Özgür Özel'i tebrik etti.

Güncel
  • 06.04.2025 19:34
  • Giriş: 06.04.2025 19:34
  • Güncelleme: 06.04.2025 19:36
Kaynak: ANKA
Ahmet Davutoğlu'ndan Özgür Özel'e tebrik mesajı

CHP, 21’inci Olağanüstü Kongresi’nde yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel'e tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, X hesabından Özel'i tebrik eden bir mesaj paylaştı.

Davutoğlu mesajında, "Cumhuriyet Halk Partisi 21. Olağanüstü Kurultayı’nda yeniden Genel Başkanlığa seçilen Sayın Özgür Özel'i tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Özgür Özel’in anahtar listesi tamamlandı: Özelden 10 isme çizik
BirGün'e Abone Ol