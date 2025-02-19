Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ahmet Davutoğlu'ndan Tuncer Bakırhan'a taziye ziyareti

Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz ay babasını kaybeden DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'a taziye ziyaretinde bulundu.

Güncel
  • 19.02.2025 13:02
  • Giriş: 19.02.2025 13:02
  • Güncelleme: 19.02.2025 13:07
Kaynak: Haber Merkezi
Ahmet Davutoğlu'ndan Tuncer Bakırhan'a taziye ziyareti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz ay babasını kaybeden Halkların Demokrasi ve Eşitlik Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'a taziye ziyaretinde bulundu.

Meclis'te gerçekleşen taziye ziyaretine iki partiden temsilciler de eşlik etti.

Kanserle mücadele eden Tuncer Bakırhan'ın babası Ali Bakırhan, 18 Ocak'ta Kars'ta yaşamını yitirmişti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhanın babası hayatını kaybetti
BirGün'e Abone Ol