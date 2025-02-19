Ahmet Davutoğlu'ndan Tuncer Bakırhan'a taziye ziyareti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz ay babasını kaybeden Halkların Demokrasi ve Eşitlik Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'a taziye ziyaretinde bulundu.

Meclis'te gerçekleşen taziye ziyaretine iki partiden temsilciler de eşlik etti.

Kanserle mücadele eden Tuncer Bakırhan'ın babası Ali Bakırhan, 18 Ocak'ta Kars'ta yaşamını yitirmişti.