Ahmet Davutoğlu: Tansu Çiller ve Abdullah Gül komisyona çağrılmalı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kurulan komisyonun bir an önce görevini tamamlaması gerektiğini belirterek, suç kaydı bulunmayanların ülkeye dönüşünü temin etmek üzere bir yasal düzenlemenin gerekli olduğunu kaydetti. Davutoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Tansu Çiller'in de İmralı Süreci'ndeki komisyonda dinlenilmesi gerektiğini söyledi.

Bu sürecin demokratikleşme paketiyle birlikte yürütülmesi gerektiğini söyleyen Davutoğlu, "Kayyımların belediye meclisi seçimlerini anlamsız kıldığı, her an yargıya olan güvenin sarsıldığı ve yargı borsalarının oluştuğu bir yerde 'terörü ortadan kaldırdım' dediğinizde başka bir çatışmayı başlatmış olursunuz. Bunu yaparken demokratikleşme ile kamu düzeni arasındaki ilişkiyi de doğru kurmak lazım. Geçmiş çözüm sürecinde kamu düzeninde gösterilen zaaflar maalesef o dönem örgütün çözüm sürecinde verdiği taahhütleri yerine getirmemesine yol açtı" ifadelerini kullandı.

''Çözüm süreci'' döneminde 2014-2016 yıllarında Başbakanlık yapan Ahmet Davutoğlu, bugün yaşanan süreç ve TBMM'de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"HERKES HEYBESİNDE NE VARSA MASAYA KOYMALI"

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Tansu Çiller'in de İmralı Süreci'ndeki komisyonda dinlenilmesi gerektiğini söyleyen Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Herhangi bir davet peşinde değilim. Kendimi gündeme getirme peşinde de değilim. Ama bu komisyon görevini ifa edecekse ayrım gözetmeksizin herkesi dinlemesi lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na saygım sonsuz ve hatta bunların davet edilmesini komisyon olarak biz teklif ettik Yeni Yol Partisi olarak. Ama onlar davet edilirken süreci fiilen yönetme erkinde bulunmuş Başbakanların, Cumhurbaşkanlarının davet edilmemesi komisyonun yansızlığına gölge düşürür. Sadece kendimi kastetmiyorum. 11'inci Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül, geçmişte 90'lı yıllarda fiilen bu süreçlerin içinde yer almış yaşayan başbakanlardan Tansu Çiller, herkes ön yargılı olmaksızın heybesinde ne varsa, zihninde ne varsa masaya koyması lazım. Bu bir sınavdır Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı için. Bakalım komisyon bir oyalama alanı mı, gerçekten çözüme dönük bir süreç mi işletecek? Bir sınavdır. Bakalım bu ülkenin son 20-25 yılında damgasını vurmuş siyasileri arasında ayrım yapılıp, birileri çağırılıp, birileri dışlanacak mı? Bunu burada göreceğiz. Komisyona katkım her zaman... Türkiye Büyük Millet Meclisi milleti temsil eder, çağrıldığım anda ben gelirim. 15 Temmuz Araştırma Komisyonu'na da aynı şekilde çok kapsamlı rapor vermiştim. Herhangi bir şahsi gündeme gelme kaygısı olmaksızın söylüyorum. Bu benim için değil Türkiye Büyük Millet Başkanlığı için bir sınavdır. Kendi eski başbakanlarına, cumhurbaşkanlarına; Sayın Abdullah Gül'ü de katıyorum gelir gelmez o kendi takdiri; saygıları varsa, tecrübelerine, bilgisine güvenleri varsa komisyona çağrılmamız lazım."