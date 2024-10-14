Ahmet Hakan: Anayasa’nın ilk 4 maddesinde minnacık bir değişim de olmayacak mı?

İktidarın kontrolündeki gazetelerden Hürriyet’in genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında Anayasa’nın ilk 4 maddesini ele aldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un son günlerde tartışılan ‘ilk 4 madde’ yorumunu değerlendiren Ahmet Hakan, Kurtulmuş’u savunarak, “Hemen açtım baktım Numan Kurtulmuş’un sözlerine. Yok. Savaş açma falan yok. Hedef alma da yok” dedi.

Ahmet Hakan sözlerinin devamında ise Anayasa’nın ilk 4 maddesinde bazı değişiklikler yapılabileceğini belirtti. Kurtulmuş’un 3. maddedeki “aynı ibareyi farklı şekilde ifade ettiğini” savunan Hakan, şu yorumu yaptı:

“Ama amaçtan ve işlevden hiçbir sapma oluşturmayan minnacık bir ifade değişimi de mi olmayacak ilk dört maddede. Ne oluyor yahu? Kutsal metin mi bu? İlahi vahiy mi? İçtihat kapısı sımsıkı kapalı mı?”