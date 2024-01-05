Ahmet Hakan’dan al kulisi: AKP’nin Ankara ve İstanbul adaylarını açıkladı

Ahmet Hakan, AKP’nin Ankara’da Turgut Altıok’u, İstanbul’da Murat Kurum’u aday göstereceğini ileri sürdü.

İktidar yanlısı Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi başkanlıkları için adaylarına ilişkin kulisi paylaştı. Hakan’a göre yüzde 75 ihtimallerle AKP Ankara’da Turgut Altıok’u, İstanbul’da da Murat Kurum’u aday gösterecek.

Hakan’ın yazdıkları şöyle: “Kulislere daldım çıktım. Sağı solu yokladım. Kulağı deliklerle görüştüm. Ağzı sıkıları konuşturmaya çalıştım. Bu işlerden iyi çakanları yokladım.

Elde ettiğim sonucu açıklıyorum: AK Parti İstanbul adayı: Murat Kurum. AK Parti Ankara adayı: Turgut Altınok. Kesin mi? Tabii ki değil. Son ana kadar kesin değil. Ama ihtimalleri yüzde olarak şöyle yazabilirim: Murat Kurum’un aday olma ihtimali yüzde 75. Turgut Altınok’un aday olma ihtimali yüzde 75. Eksi yüzde 25’i ihtiyat payı olarak görün lütfen.”

ADAY 7 OCAK'TA

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İBB Başkan adayının 7 Ocak Pazar günü açıklanacağını duyurmuştu. Erdoğan, "Bizim yapacağımız açıklamalarda A'dan Z'ye hepsi hem sürprizdir, hem de partimizin yerel yönetim seçimlerindeki kazanma azminin ifadesi olacaktır" demişti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı hakkındaki bir soruya Erdoğan, "Onu da Ankara'da açıklayacağız" ifadelerini kullanmıştı.