Ahmet Kaya posterlerini söktürdüler

Haber Merkezi

Adana’dan İzmir’e mevsimlik işçileri taşıyan 2 minibüsü durduran jandarma trafik, araçların camlarına asılı Ahmet Kaya posterlerini, ‘‘ceza yazma tehdidiyle’’ söktürdü. Adana çıkışında yaşanan olaya tepki gösteren ve ismini vermek istemeyen araçlardan birinin şoförü, MA’ya konuştu. Şoför şunları söyledi:

"10 senedir bu fotoğraf ve yazı var. Hiçbir yerde durdurulmadık. Sanki bir suç işlemişiz gibi arkamızdan gelip bizi dinlenme tesisine çekerek Ahmet Kaya’nın fotoğrafını ve yazısını sökmemizi istediler. Gerekçesini sorduğumuzda, ‘Yasak, sökmezseniz cezai işlem uygulayacağız’ diye yanıt verdiler. Kabul edilecek bir durum değil.”