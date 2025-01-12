Ahmet Kaya şarkıları AKM'de müzikseverlerle buluştu

"Özgün Müzikte Bir Portre: Ahmet Kaya" konserinde Ahmet Kaya'nın şarkıları seslendirildi.

İstanbul Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu tarafından Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda verilen konserde, Jülide Karan, Ezgi Eyüboğlu ve Mehmet Kılınç solist olarak yer aldı.

Eyüboğlu, konser öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ahmet Kaya'nın Türkiye'de birçok insan tarafından sevilen bir isim ve özgün müziğin öncülerinden olduğunu söyledi.

Konser için çok güzel eserlerin seçildiğini dile getiren Eyüboğlu, "Provalarımız da çok güzel geçti, hepimiz özenle hazırlandık. Eminim ki seyircilerimiz çok mutlu olacak bugün bizlerle." dedi.

Ahmet Kaya'nın şarkılarını seslendirmenin heyecan verici olduğunu ifade eden Eyüboğlu, "Onun yaptığı şeyi yapabilmeye çalışmak çok büyük emek istiyor. İnsanların vereceği tepki önemli. Güzel yorumlayabilecek miyiz diye düşündüm. Çok güzel bir deneyim olacak benim için." diye konuştu.