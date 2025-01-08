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Ahmet Kaya şarkıları AKM'de seslendirilecek

Sanatçı Ahmet Kaya'nın şarkıları, "Özgün Müzikte Bir Portre: Ahmet Kaya" konseri kapsamında seslendirilecek. Konser, 12 Ocak'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. Kaya'nın şarkılarını Jülide Karan, İrem Sağer Güven, Ezgi Eyüboğlu ve Mehmet Kılınç yorumlayacak.

Kültür Sanat
  • 08.01.2025 10:22
  • Giriş: 08.01.2025 10:22
  • Güncelleme: 08.01.2025 10:26
Kaynak: AA
Ahmet Kaya şarkıları AKM'de seslendirilecek
Fotoğraf: Depophotos

2000 yılında hayatını kaybeden sanatçı Ahmet Kaya'nın şarkıları "Özgün Müzikte Bir Portre: Ahmet Kaya" konserinde 12 Ocak'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) seslendirilecek.

Kaya'nın şarkıları İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu solistleri Jülide Karan, İrem Sağer Güven, Ezgi Eyüboğlu ve Mehmet Kılınç tarafından çok sesli olarak yorumlanacak.

Sanat yönetmenliğini Bora Kayalar'ın üstlendiği konserde, sanatçının "Yakamoz", "Kum Gibi", "Nerden Bileceksiniz", "Söyle" ve "Şu Dağlarda Kar Olsaydım" gibi sevilen şarkıları dinleyiciyle buluşacak.

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