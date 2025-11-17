Ahmet Kaya’nın 1996’daki röportajı ilk kez yayımlandı: "Biz bu ülkeye baştan beri ortaktık"

Gazeteci Can Dündar, sürgünde yaşamını yitiren unutulmaz sanatçı Ahmet Kaya’nın 25’inci ölüm yıl dönümünde 1996 yılında yaptığı röportajın daha önce yayınlanmış bir kısmını yayınladı.

Dündar, Kaya'nın vefatından dört yıl önce yaptıkları röportajdan kesilen videoyu, "Ahmet Kaya’nın 30 yıllık öngörüsünü yayınlıyorum" notuyla YouTube hesabından paylaştı. Kaya, hem ölüm korkusundan hem de Kürt kimliğine dair fikirlerinden bahsediyor. Kaya, röportajın bir yerinde PKK lideri Abdullah Öcalan'dan da bahsediyor. Ahmet Kaya şunları söyledi:

"BÜTÜN KÜRTLER GİBİ BU ÜLKEYİ ÇOK SEVDİK"

"Ben pimpirikli bir insanım aslında. Yani kalp krizinden ölmeyi yaşam boyunca istemedim. Ama ölümün adresi yok bu ülkede. Nasıl, hangi koşullarda, nasıl olursa olsun her zaman söylediğim bir şey vardı. İki metrelik kefen bezimi arka cebimde bulunduruyorum. Bu faili meçhullerin gittiği yerde, İstanbul’da herhangi bir sokağın ortasında olabilir. Evinin önünde de olabilir ya da işkencehanelerde bile olabilir. Hiç bunlar önemli şeyler değil. Ama bir Kürt insanı olarak bütün Kürtler gibi bu ülkeyi biz çok sevdik. Ve her zaman şeyi söylemişimdir, ben öldüğüm zaman beni topraklarıma gömün. Yani götürün İstanbul’un herhangi bir yerine gömebilirsiniz.

"TÜRK VATANDAŞI OLARAK KÜRT GİBİ YAŞAMAK İSTİYORUM"

Biz bu ülkeye baştan beri ortaktık. Kimse sahibi değildi ama. Altını çiziyorum, ortaklık. Türkler ve Kürtler olarak. Hiç kimse bu ülkeye sahip çıkmasın. Biz ortaklık, ortağın hakkını verecekler usta. Ortaklık bozuldu mu her şey bozulur. Namuslu ve dürüst olmak lazım. Biz hakkımızı isteriz bu anlamda. Ne toprak, ne ayrı bir bayrak, ne ayrı ilişkiler, ne ayrı bir kültür. Hayır. Biz binlerce yıl daha Türk bayrağı altında yaşayacağız. Ama Kürt kimliğiyle yaşayacağız. Yaşayacağız, yaşayacağız. Yaşatmayanlara rağmen yaşayacağız yani. Bunun ötesi yok. Biz böyle kimliksiz yaşamak istemiyoruz. Bütün mesele budur. Ben bir Kürdüm, Türk vatandaşı olarak Kürt gibi yaşamak istiyorum. Bütün meselem budur.

"İLKOKUL TALEBESİ KENDİ DİLİYLE İLKOKUL ŞARKILARINI SÖYLESE"

Başka bir derdim yoktur. İnsanlardan fazla bir şey istemiyor ki insanlar. Ben demedim ki ‘Gelin Türkiye’yi hıyar gibi ikiye bölün’ diye. Böyle bir şey yok ki. Ne olur yani, benim insanım çıksa, o birinci sınıftaki ilkokul talebesi kendi diliyle ilkokul şarkılarını söylese, çok mu kötü ya? Bir tane Kürt bir Türkiye Merhaba dese Kürtçe, kötü bir şey mi? Yunanlı geliyor, merhaba diyor da Yunanca. Bizim Türk kızmıyor biliyor musun? Binlerce yıllık düşmanı. Binlerce yıldır yan yana yaşadığı bir Kürt kalkıyor, merhaba diyor. Türklere bu kadar tepki gösteriyor. Hazımsız bunlar. Devlet değil ha, halkımız da değil. Bunların uç örnekleri var tabii. Adlarını vermek istemiyorum. Bu mafya, çek senet işlerle uğraşıyorlar ya. Bunlar var ya usta, sana bir şey söyleyeyim, fazla zamanları yoktur. Çok fazla zamanları yoktur.

"BEN ÜLKENİN BİRLEŞİK KALMASINI SAVUNUYORUM"

Türkiye’de silahlı mücadeleyi savunan Türkiye solu var. İşte katleden, öldüren, yok eden, götüren, hiçbir siyasi, ideolojik perspektifini ortaya koymadan insanlar… Kesinlikle ben bunları savunmuyorum ve tamamıyla reddediyorum. Bir kere daha söylüyorum: Türkiye’de bir Kürt insanı olarak bu ülkenin bölünmesini değil, birleşmesini ve birleşik kalmasını savunuyoruz. Bu böyle biline. Bunu yanlış anlayan insanlarla bunu anlatırız. Nasıl anlatacağımız konusunda bu kuralı biz koyarız, onlar da bu kurala uyarlar.

"KÜRT’ÜM DEDİĞİN ANDA BÖLÜCÜ İLAN EDİLİYORSUN"

Tabii engelleniyorsun. Mesela ben ‘Kürt’üm’ dediğin zaman insanlar sana ‘bölücü’ diyorlar. Ya neyi bölüyorsun mesela şimdi? Ya da ‘Kürt’ dediğin zaman Türkiye’yi bölme konusunda, doğuda, şurada, burada… Koskocaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Yani kaç bin yıllık Türkiye Cumhuriyeti Devleti hani böyle geçer ya tarihte. Ya kalkıp bunun hesabını kitabını nasıl yapabilir? Bir Tansu Çiller’in hesabını göremeyen Türkiye Cumhuriyeti Devleti PKK’nın hesabını nasıl görür yahu? Böyle bir şey yok yani. Hasbelkader Abdullah Öcalan başbakan yardımcısı değil diye mi böyle yani? Ola ki gün gelir o da olur yahu. Ne yapayım yani?"