'Ahmet Kurt suç örgütünden' 15 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adana merkezli operasyon kapsamında 4 ilde suç örgütlerine karşı baskınlar yapıldığını duyurdu.

Operasyon kapsamında, suç örgütünü yöneten Ahmet Kurt'un da aralarında olduğu 15 kişinin yakalandığını belirten Yerlikaya, şüphelilerin, 'nitelikli yağma', 'mala zarar verme', 'kasten yaralama', 'silahla tehdit' ve '6136 sayılı Kanuna Muhalefet' suçlarını örgütlü olarak işlediklerinin tespit edildiğini ifade etti.

Yerlikaya, şu açıklamada bulundu:

"Şüphelilerin, kurdukları sözde mahkemelerde mağdurlara ceza vererek taşınır/taşınmaz mallarına el koydukları, tehdit, cebir, şiddet ve şantaj ile el koydukları malları başkasının üzerine zorla geçirdikleri ve bundan komisyon aldıkları belirlendi. Operasyonlar sonucu av tüfekleri, çok sayıda alacak verecek defteri, mağdurlarla yapılan satış anlaşmaları ve mağdurların haklarından feragat ettiğine dair zorla doldurtulmuş dilekçeler ele geçirildi."