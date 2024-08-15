'Ahmet Kurt suç örgütünden' 15 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ahmet Kurt'un yönettiği suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini ve 15 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adana merkezli operasyon kapsamında 4 ilde suç örgütlerine karşı baskınlar yapıldığını duyurdu.
Operasyon kapsamında, suç örgütünü yöneten Ahmet Kurt'un da aralarında olduğu 15 kişinin yakalandığını belirten Yerlikaya, şüphelilerin, 'nitelikli yağma', 'mala zarar verme', 'kasten yaralama', 'silahla tehdit' ve '6136 sayılı Kanuna Muhalefet' suçlarını örgütlü olarak işlediklerinin tespit edildiğini ifade etti.
Yerlikaya, şu açıklamada bulundu:
"Şüphelilerin, kurdukları sözde mahkemelerde mağdurlara ceza vererek taşınır/taşınmaz mallarına el koydukları, tehdit, cebir, şiddet ve şantaj ile el koydukları malları başkasının üzerine zorla geçirdikleri ve bundan komisyon aldıkları belirlendi. Operasyonlar sonucu av tüfekleri, çok sayıda alacak verecek defteri, mağdurlarla yapılan satış anlaşmaları ve mağdurların haklarından feragat ettiğine dair zorla doldurtulmuş dilekçeler ele geçirildi."
Adana merkezli 4️⃣ ilde Jandarma tarafından düzenlenen “KUYU-17” operasyonlarında; elebaşlığını Ahmet Kurt’un yaptığı organize suç örgütü çökertildi❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 15, 2024
Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 1️⃣5️⃣ şüpheli yakalandı❗️
Aziz Milletimizin Bilmesini… pic.twitter.com/YLOJOeEbwS