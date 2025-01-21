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Ahmet Kutucu transferinde sona doğru: Galatasaray, Eyüpspor ile anlaştı

Galatasaray ile Eyüpspor, Ahmet Kutucu transferi için 6 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Spor
  • 21.01.2025 11:16
  • Giriş: 21.01.2025 11:16
  • Güncelleme: 21.01.2025 11:25
Kaynak: Spor Servisi
Ahmet Kutucu transferinde sona doğru: Galatasaray, Eyüpspor ile anlaştı
Fotoğraf: İHA

Eyüpspor ve Galatasaray, Ahmed Kutucu transferi için 6 milyon euro karşılığında anlaştı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre Eyüpspor anlaşmaya varılan bonservis bedelinin yanı sıra sözleşmeye %20 satıştan pay maddesini de ekletmek istiyor.

Bu sezon 18 kez Süper Lig'de, 2 kez de Türkiye Kupası'nda  maça çıkan Ahmet Kutucu, 9 gol 7 asistlik performansla dikkat çekti.

BERKE ÖZER İÇİN DE GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ

Futbola Almanya ekibi Schalke 04'te başlayan forvet oyuncusu kısa bir süre Başakşehir'de de forma giymişti.

Öte yandan sarı-kırmızılı ekibin Eyüpspor'dan kaleci Berke Özer'i transfer etmek için 2 Ocak'ta resmi görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

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