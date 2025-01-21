Ahmet Kutucu transferinde sona doğru: Galatasaray, Eyüpspor ile anlaştı
Galatasaray ile Eyüpspor, Ahmet Kutucu transferi için 6 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.
Eyüpspor ve Galatasaray, Ahmed Kutucu transferi için 6 milyon euro karşılığında anlaştı.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre Eyüpspor anlaşmaya varılan bonservis bedelinin yanı sıra sözleşmeye %20 satıştan pay maddesini de ekletmek istiyor.
Bu sezon 18 kez Süper Lig'de, 2 kez de Türkiye Kupası'nda maça çıkan Ahmet Kutucu, 9 gol 7 asistlik performansla dikkat çekti.
🚨 Eyüpspor ve Galatasaray, Ahmed Kutucu transferi için 6 milyon euro karşılığında anlaştı. Eyüpspor anlaşmaya varılan bonservis bedelinin yanı sıra sözleşmeye %20 satıştan pay maddesini de ekletmek istiyor. https://t.co/LcgQX8eU33— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) January 20, 2025
BERKE ÖZER İÇİN DE GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ
Futbola Almanya ekibi Schalke 04'te başlayan forvet oyuncusu kısa bir süre Başakşehir'de de forma giymişti.
Öte yandan sarı-kırmızılı ekibin Eyüpspor'dan kaleci Berke Özer'i transfer etmek için 2 Ocak'ta resmi görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.